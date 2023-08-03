Российский боксёр Осипов арестован за развращение несовершеннолетних девочек

Российского боксёра, чемпиона РФ и СНГ Артура Осипова отправили в СИЗО по подозрению в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Тамбовской области.

"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября. В настоящее время он находится в СИЗО", — уточнил собеседник агентства.

Осипов был задержан в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 135 УК РФ. Пострадавшими стали девушки, не достигшие возраста 16 лет.