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3 августа, 16:32

Российский боксёр Осипов арестован за развращение несовершеннолетних девочек

<p>Артур Осипов. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Vikushka68</a></p>

Артур Осипов. Фото © Wikipedia / Vikushka68

Российского боксёра, чемпиона РФ и СНГ Артура Осипова отправили в СИЗО по подозрению в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Тамбовской области.

"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября. В настоящее время он находится в СИЗО", — уточнил собеседник агентства.

Осипов был задержан в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 135 УК РФ. Пострадавшими стали девушки, не достигшие возраста 16 лет.

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Ранее сообщалось, что днём 2 августа 30-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в лифте многоквартирного дома на улице Головачёва на юго-востоке Москвы, после чего сбежал с места преступления. Его личность установлена, он задержан.

Татьяна Миссуми
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