Российский боксёр Осипов арестован за развращение несовершеннолетних девочек
Артур Осипов. Фото © Wikipedia / Vikushka68
Российского боксёра, чемпиона РФ и СНГ Артура Осипова отправили в СИЗО по подозрению в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Тамбовской области.
"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября. В настоящее время он находится в СИЗО", — уточнил собеседник агентства.
Осипов был задержан в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 135 УК РФ. Пострадавшими стали девушки, не достигшие возраста 16 лет.
Ранее сообщалось, что днём 2 августа 30-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в лифте многоквартирного дома на улице Головачёва на юго-востоке Москвы, после чего сбежал с места преступления. Его личность установлена, он задержан.