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3 августа, 16:41

В ГД внесли проект о выплате пособия на погребение родственника через "Госуслуги"

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, по которому граждане смогут получить социальное пособие на погребение умершего родственника по одному заявлению через "Госуслуги". Документ опубликован в базе нижней палаты.

"Основным эффектом для гражданина от принятия законопроекта является переход на электронное межведомственное взаимодействие, предоставление социального пособия на погребение в электронном виде по одному заявлению с одновременным исключением истребования документов от гражданина", — следует из сопроводительных документов к законопроекту.

Документом предлагается дополнить пункт 2 статьи 9 закона "О погребении и похоронном деле". Проект предусматривает возмещение похоронной службе стоимости услуг, включая оформление необходимых для погребения документов, предоставление и доставка гроба и других предметов, перевозка тела умершего на кладбище и захоронение. В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2025 года.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Андрей Бражников
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