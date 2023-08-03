Беглов сравнил контрактников из Петербурга с Невским и Суворовым
Губернатор Петербурга Беглов назвал наследниками воинской славы РФ бойцов СВО
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился с напутственным словом к военнослужащим, подписавшим контракт с Минобороны и отправляющимися с городского вокзала прямо в зону спецоперации. Всего на фронт сегодня уезжает 50 петербуржцев.
"Вы выбрали самое священное дело — защиту Родины и помощь товарищам, которые уже сражаются с наследниками нацистов. Вы — наследники воинской славы России, продолжатели дела Александра Невского, Жукова, Суворова", — цитирует губернатора газета "Петербургский дневник".
Беглов отметил, что сейчас Российская армия не просто стоит на защите Родины, но и отстаивает наши ценности, которые попирает противник. Глава города пообещал, что власти сделают всё, чтобы оказать поддержку семьям бойцов, пока они будут на передовой бороться за победу.
Ранее президент России Владимир Путин призвал чиновников всех уровней власти относиться к детям погибших в зоне СВО военных как к своим. Он добавил, что это должно идти по зову сердца, а не по приказу свыше.
ТАСС / Валентин Егоршин