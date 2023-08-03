Беглов сравнил контрактников из Петербурга с Невским и Суворовым

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился с напутственным словом к военнослужащим, подписавшим контракт с Минобороны и отправляющимися с городского вокзала прямо в зону спецоперации. Всего на фронт сегодня уезжает 50 петербуржцев.

"Вы выбрали самое священное дело — защиту Родины и помощь товарищам, которые уже сражаются с наследниками нацистов. Вы — наследники воинской славы России, продолжатели дела Александра Невского, Жукова, Суворова", — цитирует губернатора газета "Петербургский дневник".

Беглов отметил, что сейчас Российская армия не просто стоит на защите Родины, но и отстаивает наши ценности, которые попирает противник. Глава города пообещал, что власти сделают всё, чтобы оказать поддержку семьям бойцов, пока они будут на передовой бороться за победу.