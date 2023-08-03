Регион

Уведомления отключены

3 августа, 17:09

Песков: После 2014 года Россия делала всё, чтобы разрешить конфликт в Донбассе

После госпереворота на Украине в 2014 году Россия предпринимала со своей стороны все меры по завершению конфликта в Донбассе и добивалась мирного урегулирования, чтобы права жителей ЛНР и ДНР были защищены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме "Территория смыслов".

"Когда в 2014 году на Украине случился переворот, а это был именно государственный переворот, и, когда там начали поднимать голову националисты, и, когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается, был очень сложный момент. И Россия делала всё, чтобы не допустить войны. Россия делала всё, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса", — напомнил Песков.

Он добавил, что Минские соглашения были продуктом дипломатического успеха Москвы, и их пошаговое выполнение позволило бы всем сторонам избежать кровопролития, а жителям Донбасса — жить на особых условиях с особыми правами. Все эти годы Россия соблюдала свои обязательства и "пыталась вынудить Киев идти по политико-дипломатическому пути", не зная, что Запад и Украина строят совсем другие планы.

Уже по факту стало ясно, что подписавшие соглашение стороны свои договорённости выполнять не собираются, Украина готовится к войне, и "туда уже залезли натовские военные советники". И, когда Москва поняла, что войны не избежать, "тогда начало происходить то, что начало происходить", заключил пресс-секретарь главы государства.

Песков назвал Путина своим главным учителем

Песков назвал Путина своим главным учителем

Ранее в ходе выступления на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов" Песков подчеркнул, что власти обязаны разъяснять своим гражданам, почему то, что делает государство, — это правильно.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Ирина Фальке
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Донбасс
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров