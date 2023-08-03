Президента Чехии засняли на видео во время опасной езды на байке, пришлось извиняться

Президент Чехии Петр Павел принёс извинения перед общественностью за то, что ездил на мотоцикле без шлема, и обещал совершить выплату в фонд помощи мотоциклистам-инвалидам, которые пострадали не по своей вине. Заявление главы Чехии было опубликовано в Twitter после появления в эфире телеканала CNN Prima NEWS видеозаписи главы государства на байке.

"Я осознаю свою ошибку и приношу извинения за явное нарушение правил дорожного движения", — сказано в публикации чешского лидера.

Павел добавил, что всегда соблюдал меры безопасности во время езды на мотоцикле и использовал всё необходимое снаряжение, включая шлем и жилет с подушкой безопасности. А в этом случае, по словам политика, он позволил себе движение без шлема из-за того, что от заправки, куда он заехал, чтобы подкачать колёса своего байка, ему предстоял путь длиной всего лишь в полтора километра по дороге, где автомобилисты встречаются очень редко. При этом глава Чехии не стал отрицать, что его поведение неразумно и подаёт плохой пример обществу.

Кроме того, чешский президент заявил, что примет участие в акции Keep Respect в городе Кладрубы, в рамках которой организован сбор средств для мотоциклистов, попавших в инвалидную коляску после аварии, произошедшей не по их вине. Он обещал сделать пожертвование, которое будет крупнее максимально присуждаемого за его правонарушение штрафа. Чешское законодательство предусматривает в таких случаях штраф до 2 тысяч крон (около 90 долларов), если он выписан на месте, а если было инициировано административное производство, то от 1,5 до 2,5 тысячи крон (68– 114 долларов).