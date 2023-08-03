Президента Чехии засняли на видео во время опасной езды на байке, пришлось извиняться
Президент Чехии Павел публично извинился за езду без шлема на мотоцикле
Президент Чехии Петр Павел. Кадр из видео © CNN Prima NEWS
Президент Чехии Петр Павел принёс извинения перед общественностью за то, что ездил на мотоцикле без шлема, и обещал совершить выплату в фонд помощи мотоциклистам-инвалидам, которые пострадали не по своей вине. Заявление главы Чехии было опубликовано в Twitter после появления в эфире телеканала CNN Prima NEWS видеозаписи главы государства на байке.
"Я осознаю свою ошибку и приношу извинения за явное нарушение правил дорожного движения", — сказано в публикации чешского лидера.
Павел добавил, что всегда соблюдал меры безопасности во время езды на мотоцикле и использовал всё необходимое снаряжение, включая шлем и жилет с подушкой безопасности. А в этом случае, по словам политика, он позволил себе движение без шлема из-за того, что от заправки, куда он заехал, чтобы подкачать колёса своего байка, ему предстоял путь длиной всего лишь в полтора километра по дороге, где автомобилисты встречаются очень редко. При этом глава Чехии не стал отрицать, что его поведение неразумно и подаёт плохой пример обществу.
Кроме того, чешский президент заявил, что примет участие в акции Keep Respect в городе Кладрубы, в рамках которой организован сбор средств для мотоциклистов, попавших в инвалидную коляску после аварии, произошедшей не по их вине. Он обещал сделать пожертвование, которое будет крупнее максимально присуждаемого за его правонарушение штрафа. Чешское законодательство предусматривает в таких случаях штраф до 2 тысяч крон (около 90 долларов), если он выписан на месте, а если было инициировано административное производство, то от 1,5 до 2,5 тысячи крон (68– 114 долларов).
Накануне президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам страны вступить в украинскую армию. Заявок на вступление в ВСУ было больше, но восьми чешским гражданам в этом было отказано.