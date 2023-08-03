Россия пошла на компромисс и поддержала заявление США на Совбезе ООН

Россия поддерживает "в духе компромисса" подготовленное председательствующим на СБ ООН Вашингтоном заявление по теме голода и конфликтов, хотя в документе нет ряда предложенных Москвой положений. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

"Мы отмечаем работу, проведённую нашими американскими коллегами в преддверии сегодняшнего заседания по согласованию заявления председателя СБ по голоду и конфликтам. Несмотря на то что в этот документ вошли не все предложенные нами положения, мы сочли возможным поддержать его в духе компромисса", — сказал Полянский.

Огорчает, что "за скобками" осталась проблема последствий нелегитимных односторонних санкций, оказывающих прямое негативное влияние на продовольственную безопасность в мире, подчеркнул дипломат.