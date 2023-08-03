Россия пошла на компромисс и поддержала заявление США на Совбезе ООН
Полянский: Россия поддерживает заявление председателя ООН по голоду и конфликтам
Россия поддерживает "в духе компромисса" подготовленное председательствующим на СБ ООН Вашингтоном заявление по теме голода и конфликтов, хотя в документе нет ряда предложенных Москвой положений. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.
"Мы отмечаем работу, проведённую нашими американскими коллегами в преддверии сегодняшнего заседания по согласованию заявления председателя СБ по голоду и конфликтам. Несмотря на то что в этот документ вошли не все предложенные нами положения, мы сочли возможным поддержать его в духе компромисса", — сказал Полянский.
Огорчает, что "за скобками" осталась проблема последствий нелегитимных односторонних санкций, оказывающих прямое негативное влияние на продовольственную безопасность в мире, подчеркнул дипломат.
Полянский также указал на важный пункт в доппротоколе Женевской конвенции, согласно которому "запреты на нападение или уничтожение объектов сельскохозяйственной инфраструктуры не действуют, если те используются для поддержания существования личного состава вооружённых сил или прямой поддержки военных действий". Этого в речи председателя тоже не прозвучало, зато фигурирует в заявлении представителя Венесуэлы, к которому Россия присоединяется.
Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Украину нужно было обсуждать в Совбезе ООН, тогда мы бы жили в мире.
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