В ООН прокомментировали видео с расстрелом ВСУ мирных жителей под Угледаром

Видео с расстрелом украинской ДРГ легковой машины под Угледаром было существенно отредактировано, и поэтому в нём недостаточно информации, которую в ООН могли бы прокомментировать. Такое заявление сделала пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел, отвечая на вопрос РИА "Новости".

"Я проконсультировалась с коллегами. Они говорят мне, что, хотя изображения вызывают беспокойство, материал, по-видимому, был сильно отредактирован и, следовательно, не предоставляет достаточной основы или информации для того, чтобы мы могли комментировать", — заявила Троссел журналистам.