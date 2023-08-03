В ООН прокомментировали видео с расстрелом ВСУ мирных жителей под Угледаром
ООН: Видео с расстрелом ВСУ машины с людьми под Угледаром сильно отредактировано
Видео с расстрелом украинской ДРГ легковой машины под Угледаром было существенно отредактировано, и поэтому в нём недостаточно информации, которую в ООН могли бы прокомментировать. Такое заявление сделала пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел, отвечая на вопрос РИА "Новости".
"Я проконсультировалась с коллегами. Они говорят мне, что, хотя изображения вызывают беспокойство, материал, по-видимому, был сильно отредактирован и, следовательно, не предоставляет достаточной основы или информации для того, чтобы мы могли комментировать", — заявила Троссел журналистам.
Напомним, в июле была опубликована видеозапись, на которой автомобиль с двумя мирными жителями подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В салоне машины, предположительно, находились мужчина и женщина, которые хотели эвакуироваться из опасной зоны под Угледаром.
t.me / Mash