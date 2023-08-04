Российская волейболистка Екатерина Антропова получила гражданство Италии
Волейболистка Екатерина Антропова. Обложка © Сайт клуба "Савино дель Бене"
Италия предоставила гражданство проживающей там 20-летней волейболистке российского происхождения Екатерине Антроповой. Об этом сообщила пресс-служба правительственного дворца Палаццо Киджи.
Спортсменка удостоилась этого "за особые заслуги". Инициировал данную процедуру президент Национального олимпийского комитета страны Джованни Малаго — в связи с отличными спортивными результатами Антроповой.
Екатерина Антропова родилась в Исландии в семье спортсменов. После переезда в Санкт-Петербург начала заниматься спортивной гимнастикой, а позже волейболом. В 2017 году входила в расширенный состав юношеской сборной России среди девушек до 16 лет. С 2018 года волейболистка выступает за сборную Италии. С 2021-го числится в клубе "Савино дель Бене", с которым выиграла Кубок вызова ЕКВ-2022 и Кубок Европейской конфедерации волейбола – 2023 — вторые по значимости европейские клубные турниры.
А ранее Лайф сообщал, что российский шахматист Антон Демченко сменил спортивное гражданство на словенское. У 35-летнего гроссмейстера 137-е место в рейтинге FIDE. Он чемпион Европы 2021 года.