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3 августа, 23:07

Российская волейболистка Екатерина Антропова получила гражданство Италии

<p>Волейболистка Екатерина Антропова. Обложка © Сайт клуба<a href="https://savinodelbenevolley.it/ekaterina-cala-il-tris-antropova-alla-savino-del-bene-volley-anche-nella-prossima-stagione/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Савино дель Бене"</a></p>

Волейболистка Екатерина Антропова. Обложка © Сайт клуба "Савино дель Бене"

Италия предоставила гражданство проживающей там 20-летней волейболистке российского происхождения Екатерине Антроповой. Об этом сообщила пресс-служба правительственного дворца Палаццо Киджи.

Спортсменка удостоилась этого "за особые заслуги". Инициировал данную процедуру президент Национального олимпийского комитета страны Джованни Малаго — в связи с отличными спортивными результатами Антроповой.

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Екатерина Антропова родилась в Исландии в семье спортсменов. После переезда в Санкт-Петербург начала заниматься спортивной гимнастикой, а позже волейболом. В 2017 году входила в расширенный состав юношеской сборной России среди девушек до 16 лет. С 2018 года волейболистка выступает за сборную Италии. С 2021-го числится в клубе "Савино дель Бене", с которым выиграла Кубок вызова ЕКВ-2022 и Кубок Европейской конфедерации волейбола – 2023 — вторые по значимости европейские клубные турниры.

А ранее Лайф сообщал, что российский шахматист Антон Демченко сменил спортивное гражданство на словенское. У 35-летнего гроссмейстера 137-е место в рейтинге FIDE. Он чемпион Европы 2021 года.

Лариса Сафронова
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