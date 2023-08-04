Россиянам рассказали, что должно быть внутри хорошего картофеля
Технолог Фрольцова: Хороший картофель должен быть без пустот внутри
Розовый картофель лучше использовать для жарки, желтоватый — для супов, а из белых рассыпчатых сортов хорошо делать пюре. Как выбирать и хранить популярный корнеплод, "Газете.ru" рассказала технолог сети кафе быстрого питания "Крошка картошка" Елена Фрольцова.
Чтобы выбрать хороший картофель, специалист советует попросить продавца разрезать при вас один из клубней: если внутри нет пустот — сорт хороший. Причём лучше выбирать картошку среднего размера — в ней оптимальное количество полезных веществ.
"Не набирайте картофель с глиняными комками — это добавит вес и, соответственно, увеличит цену покупки, а также пропускайте мокрые клубни — они могут быть подмёрзшими с прошлой зимы. В идеале корнеплоды должны быть твёрдыми, упругими и без неприятного запаха", — объясняет Фрольцова, добавляя, что запах говорит о заражении инфекциями, которые проявятся при хранении.
Хранить картофель технолог рекомендует в прохладном (до 4–5 °С), тёмном и сухом помещении. Можно расфасовать его в сетки или уложить в ящики.
А ранее биолог Алексей Поляков объяснил, как распознать ядовитый картофель по цвету и запаху. В частности, нельзя покупать картофель зеленоватого цвета — это указывает на наличие в нём соланина. Этот алкалоид вырабатывается на солнце, он токсичен для человека и трудно разлагается при термообработке.
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