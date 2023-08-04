Уголовное дело возбудили после связывания подростка в детском лагере на Камчатке

Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по факту инцидента со связыванием подростка в детском лагере "Металлист". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Действия инструктора лагеря квалифицировали по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённое с жестоким обращением". Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

"Работник учреждения в унизительной форме и в присутствии других детей применил в отношении 15-летнего подростка недопустимые способы воспитания, связывая ему руки и ноги, причинив тем самым физическую боль и нравственные страдания", — говорится в сообщении регионального управления СК.