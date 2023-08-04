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4 августа, 01:40

Уголовное дело возбудили после связывания подростка в детском лагере на Камчатке

Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по факту инцидента со связыванием подростка в детском лагере "Металлист". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Действия инструктора лагеря квалифицировали по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённое с жестоким обращением". Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

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"Работник учреждения в унизительной форме и в присутствии других детей применил в отношении 15-летнего подростка недопустимые способы воспитания, связывая ему руки и ноги, причинив тем самым физическую боль и нравственные страдания", говорится в сообщении регионального управления СК.

Ранее Лайф писал, что во Владивостоке уволили учительницу, обзывавшую детей дураками и дебилами. Педагог часто вела себя подобным образом с учениками, причём продолжалось это не один год.

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Кадр видео VK / Новости Камчатки и мира #ОСВР

Юлия Коновалова
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