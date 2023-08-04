Уголовное дело возбудили после связывания подростка в детском лагере на Камчатке
Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по факту инцидента со связыванием подростка в детском лагере "Металлист". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Действия инструктора лагеря квалифицировали по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённое с жестоким обращением". Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
"Работник учреждения в унизительной форме и в присутствии других детей применил в отношении 15-летнего подростка недопустимые способы воспитания, связывая ему руки и ноги, причинив тем самым физическую боль и нравственные страдания", — говорится в сообщении регионального управления СК.
Ранее Лайф писал, что во Владивостоке уволили учительницу, обзывавшую детей дураками и дебилами. Педагог часто вела себя подобным образом с учениками, причём продолжалось это не один год.
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