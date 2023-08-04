Силовики узнали имена военкомов, ведущих мобилизацию на занятой ВСУ части ДНР
Российским силовикам стали известны военкомы, руководящие мобилизацией на занятой ВСУ территории ДНР. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в спецслужбах.
По его словам, благодаря оперативным мероприятиям сотрудники правоохранительных органов получили данные об уроженце Донецкой области Вадиме Атрюхе и уроженцах Мурманской области Андрее Глущенко и Сергее Петрове. Все трое проходили службу в Донецке, а с 2014 года принимали участие в якобы антитеррористической операции в Донбассе. Это из-за них "мобилизованные граждане Донецкой области с временно подконтрольной Украине территории вынуждены воевать со своими соседями в ДНР".
А ранее командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук призвал не приукрашивать ситуацию на фронте, потребовав "тотальной мобилизации". По его мнению, военные действия продлятся ещё не менее пяти лет.
Telegram / Генштаб ЗСУ