На Кубань обрушился крупный град, повредивший дома и автомобили
Крупный град в Апшеронском районе на Кубани повредил 236 домов
В Краснодарском крае 236 домов пострадали от крупного града. Об этом информирует администрация Апшеронского района в телеграм-канале.
Эпицентром для стихии стало село Черниговское, там введён режим локального ЧС. Местные жители жалуются на повреждение кровли частных домовладений и автомобилей.
Град, обрушившийся на Апшеронский район Краснодарского края. Видео © Telegram / Типичный Краснодар
"По состоянию на 20:00 пострадало 236 домовладений. На 4 августа запланирован выход комиссий для оценки ущерба", — отметили представители власти.
Всего в регионе будет работать 20 команд специалистов, которые будут обходить дома жителей края и давать экспертную оценку происходящему.
Ранее Лайф писал, что грозовой ливень обрушился на Севастополь вечером 27 июля. Улицы затопило, под натиском сильного ветра падала облицовка зданий. Местные власти сообщили, что за полтора часа в городе выпало около половины месячной нормы осадков.
Telegram / Типичный Краснодар