На Кубань обрушился крупный град, повредивший дома и автомобили

В Краснодарском крае 236 домов пострадали от крупного града. Об этом информирует администрация Апшеронского района в телеграм-канале.

Эпицентром для стихии стало село Черниговское, там введён режим локального ЧС. Местные жители жалуются на повреждение кровли частных домовладений и автомобилей.

Град, обрушившийся на Апшеронский район Краснодарского края. Видео © Telegram / Типичный Краснодар

"По состоянию на 20:00 пострадало 236 домовладений. На 4 августа запланирован выход комиссий для оценки ущерба", — отметили представители власти.

Всего в регионе будет работать 20 команд специалистов, которые будут обходить дома жителей края и давать экспертную оценку происходящему.