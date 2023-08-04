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4 августа, 03:34

Врач разрешил есть арбузные косточки, но только случайно

Врач Тяжельников предупредил о вреде арбузных косточек для кишечника

Арбузные косточки не вредны, однако есть их в большом количестве вместе с мякотью не стоит, так как при проблемах с кишечником они могут вызвать осложнения. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Сами по себе арбузные косточки не вредны, и неопасно, если их случайно проглотили, но специально много косточек вместе с мякотью арбуза есть не стоит, так как при проблемах с кишечником или синдроме раздражённого кишечника они могут вызывать неприятные симптомы", — пояснил специалист в беседе с РИА "Новости".

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Кроме того, специалист призвал россиян не съедать ягоду до кожуры, ведь если в арбузе и присутствуют вредные для здоровья нитраты, то содержатся они ближе к корочке.

Ранее технолог Виктория Костина предупредила, что разрезанный арбуз можно хранить в прохладе, но не более пяти суток. Эксперт также перечислила способы, как определить свежесть ягоды.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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