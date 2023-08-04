Врач разрешил есть арбузные косточки, но только случайно

Арбузные косточки не вредны, однако есть их в большом количестве вместе с мякотью не стоит, так как при проблемах с кишечником они могут вызвать осложнения. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Сами по себе арбузные косточки не вредны, и неопасно, если их случайно проглотили, но специально много косточек вместе с мякотью арбуза есть не стоит, так как при проблемах с кишечником или синдроме раздражённого кишечника они могут вызывать неприятные симптомы", — пояснил специалист в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, специалист призвал россиян не съедать ягоду до кожуры, ведь если в арбузе и присутствуют вредные для здоровья нитраты, то содержатся они ближе к корочке.