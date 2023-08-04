ВСУ потеряли на поле боя от 300 до 350 тысяч человек и находятся в ужасающем состоянии. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Jeremy Ryan Slate.

По его словам, Украина потерпела фиаско при контрнаступлении, несмотря на усиленные поставки натовской техники, и скоро будет не в состоянии продолжать боевые действия. Помимо потерь личного состава имеет место острый дефицит боеприпасов для артиллерии, танков, лёгкой военной техники и оружия. В то же время, отметил Макгрегор, российский ВПК таких проблем не имеет и производит всё необходимое для своей армии.