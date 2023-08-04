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Регион
Опубликовано 4 августа 2023, 04:13
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В США подсчитали потери ВСУ с начала спецоперации

Полковник Макгрегор: Украина лишилась 300 тысяч солдат с начала спецоперации

ВСУ потеряли на поле боя от 300 до 350 тысяч человек и находятся в ужасающем состоянии. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Jeremy Ryan Slate.

По его словам, Украина потерпела фиаско при контрнаступлении, несмотря на усиленные поставки натовской техники, и скоро будет не в состоянии продолжать боевые действия. Помимо потерь личного состава имеет место острый дефицит боеприпасов для артиллерии, танков, лёгкой военной техники и оружия. В то же время, отметил Макгрегор, российский ВПК таких проблем не имеет и производит всё необходимое для своей армии.

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А ранее полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что ВСУ теряют солдат в "промышленных масштабах". Изменить ситуацию, по его мнению, могут поставки истребителей F-16, но неизвестно, когда они появятся у Киева.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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