В США подсчитали потери ВСУ с начала спецоперации
Полковник Макгрегор: Украина лишилась 300 тысяч солдат с начала спецоперации
ВСУ потеряли на поле боя от 300 до 350 тысяч человек и находятся в ужасающем состоянии. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Jeremy Ryan Slate.
По его словам, Украина потерпела фиаско при контрнаступлении, несмотря на усиленные поставки натовской техники, и скоро будет не в состоянии продолжать боевые действия. Помимо потерь личного состава имеет место острый дефицит боеприпасов для артиллерии, танков, лёгкой военной техники и оружия. В то же время, отметил Макгрегор, российский ВПК таких проблем не имеет и производит всё необходимое для своей армии.
А ранее полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что ВСУ теряют солдат в "промышленных масштабах". Изменить ситуацию, по его мнению, могут поставки истребителей F-16, но неизвестно, когда они появятся у Киева.
Telegram / Генштаб ЗСУ