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Регион
Опубликовано 30 июля 2023, 06:06
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Русские поняли, что борются за выживание, заявили в США

Полковник Макгрегор: Граждане России поняли, что борются за существование

Экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что русские борются за существование, так как в случае их поражения Запад лишит Россию всех ресурсов, назначив своих представителей. В эфире собственного ютуб-канала он отметил, что РФ является национальным государством с сильной культурной идентичностью, а географическое положение определяет богатые запасы минеральных ресурсов и изобилие сельскохозяйственной продукции.

Как указал Макгрегор, если Соединённым Штатам удастся внедриться в Россию, свергнуть правительство и заменить его на американских ставленников, как это произошло на Украине, Вашингтон по сути получит доступ ко всем этим ресурсам. Полковник уточнил, что граждане России осознают возможность такой угрозы и поэтому полны решимости довести конфликт до конца.

"Они в конце концов решили, что это действительно борьба за существование, в которой им придётся победить", — подчеркнул Макгрегор.

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Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что тот факт, что российские военные научились эффективно перехватывать и уничтожать ракеты РСЗО HIMARS, очень злит президента Украины Владимира Зеленского. Он делал на эту систему большие ставки, а теперь оказался в безвыходном положении. Он также рассказывал, что ВСУ начинают распадаться под давлением Российской армии.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Иван Косицын
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