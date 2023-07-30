Русские поняли, что борются за выживание, заявили в США
Полковник Макгрегор: Граждане России поняли, что борются за существование
Экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что русские борются за существование, так как в случае их поражения Запад лишит Россию всех ресурсов, назначив своих представителей. В эфире собственного ютуб-канала он отметил, что РФ является национальным государством с сильной культурной идентичностью, а географическое положение определяет богатые запасы минеральных ресурсов и изобилие сельскохозяйственной продукции.
Как указал Макгрегор, если Соединённым Штатам удастся внедриться в Россию, свергнуть правительство и заменить его на американских ставленников, как это произошло на Украине, Вашингтон по сути получит доступ ко всем этим ресурсам. Полковник уточнил, что граждане России осознают возможность такой угрозы и поэтому полны решимости довести конфликт до конца.
"Они в конце концов решили, что это действительно борьба за существование, в которой им придётся победить", — подчеркнул Макгрегор.
Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что тот факт, что российские военные научились эффективно перехватывать и уничтожать ракеты РСЗО HIMARS, очень злит президента Украины Владимира Зеленского. Он делал на эту систему большие ставки, а теперь оказался в безвыходном положении. Он также рассказывал, что ВСУ начинают распадаться под давлением Российской армии.
ТАСС / Андрей Рубцов