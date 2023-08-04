Подмосковный бизнесмен купил два куска мыла за 100 тысяч

Мошенники обманули жителя Московской области на 100 тысяч рублей, продав ему два куска мыла. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ.

26-летний бизнесмен из города Ликино-Дулёво заказал iPhone 14 Pro в Сети. Он заплатил кругленькую сумму за новый смартфон и с нетерпением ждал его доставки. А когда посылка наконец пришла, мужчина увидел, что в коробке из-под iPhone лежат два куска мыла. Теперь полиция проводит проверку и выясняет, кто и на каком этапе покупки подменил телефон.