Названа предполагаемая дата презентации iPhone 15

Презентация нового iPhone 15 может состояться 13 сентября. Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на несколько источников.

Такой вывод делается в связи с тем, что американские операторы связи попросили сотрудников не брать отгул 13 сентября ввиду предстоящего анонса некоего смартфона. Речь может идти об iPhone, поскольку обычно Apple делает презентации в первый месяц осени. Если это правда, то предзаказы на смартфон начнут принимать 15 сентября, а официальные продажи начнутся 22-го числа.

Для сравнения: в прошлом году презентация iPhone 14 проводилась 7 сентября, а предварительные заказы и официальные продажи начались 9 и 16 сентября соответственно. Кроме того, некоторые аналитики предполагают, что производство хотя бы одной из моделей нового айфона будет задержано в 2023 году.