Курс доллара поднялся до уровня осени 2022 года

Курс доллара на Московской бирже впервые с марта 2022 года поднялся до 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, курс американской валюты на 12:10 мск вырос до 94,98 рубля, а евро — до 103,86 рубля. При этом курс юаня составил 13,17 рубля. Несколькими минутами ранее доллар поднимался до отметки в 95 рублей, то есть максимума с 28 марта 2022 года.