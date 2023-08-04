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4 августа, 09:32

Курс доллара поднялся до уровня осени 2022 года

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 95 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара на Московской бирже впервые с марта 2022 года поднялся до 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, курс американской валюты на 12:10 мск вырос до 94,98 рубля, а евро — до 103,86 рубля. При этом курс юаня составил 13,17 рубля. Несколькими минутами ранее доллар поднимался до отметки в 95 рублей, то есть максимума с 28 марта 2022 года.

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Лайф напоминает, что 2 августа доллар вырос до 94 рублей впервые с 28 марта 2022 года. При этом евро в тот же день поднялся до 103 рублей.

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ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов
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