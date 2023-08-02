Впервые с 28 марта 2022 года евро вырос до 103 рублей, а доллар — до 94 рублей
Курсы иностранных валют сегодня побили очередные рекорды: так, впервые с 28 марта 2022 года евро вырос до 103 рублей, а доллар — до 94 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
Так, на 17:54 мск евро прибавил 1,8% — до 103 рублей, но позже рост замедлился до 102,98 рубля. Доллар же прибавил 2,04%, поднимаясь до 94,21 рубля.
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Напомним, в начале июля европейская и американская валюты также росли до максимумов 2022 года. Например, курс доллара 6 июля превышал 93 рубля, а евро — 102 рубля. Тогда финансовый аналитик счёл нормой повышенный курс иностранных валют к рублю в нынешней экономической ситуации. А в Кремле не исключили, что на курс доллара и евро могли повлиять спекулятивные игры.
ТАСС / Сергей Бобылев