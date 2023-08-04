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4 августа, 10:08

В жестокой расправе над девушкой в Воронеже заподозрили её отвергнутого ухажёра

SHOT: Убийцей фитнес-инструктора в Воронеже может быть её отвергнутый поклонник

<p>Убитая в Воронеже фитнес-инструктор и её предполагаемый убийца. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Убитая в Воронеже фитнес-инструктор и её предполагаемый убийца. Обложка © Telegram / SHOT

Главным подозреваемым в убийстве фитнес-инструктора в Воронеже стал её поклонник, которого она отвергла. Об этом сообщает SHOT.

Жестокое убийство было совершено 2 августа. Девушку нашли с перерезанным горлом в подъезде её дома. По версии следствия, поздно вечером там 28-летнюю Алину поджидал её 24-летний ухажёр Андрей Коченков. Телеграм-канал пишет, что он был влюблён в девушку, но она его отвергла.

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По предварительным данным, молодой человек перерезал Алине горло и скрылся. Соседи утверждают, что они не слышали криков. Сейчас Коченкова ищут полицейские. У погибшей остался восьмилетний ребёнок.

Напомним, тело девушки с перерезанным горлом было найдено в Воронеже в подъезде дома на улице Лидии Рябцевой. Делом занялись СК и уголовный розыск.

Илья Суриков
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