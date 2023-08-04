В жестокой расправе над девушкой в Воронеже заподозрили её отвергнутого ухажёра

Главным подозреваемым в убийстве фитнес-инструктора в Воронеже стал её поклонник, которого она отвергла. Об этом сообщает SHOT.

Жестокое убийство было совершено 2 августа. Девушку нашли с перерезанным горлом в подъезде её дома. По версии следствия, поздно вечером там 28-летнюю Алину поджидал её 24-летний ухажёр Андрей Коченков. Телеграм-канал пишет, что он был влюблён в девушку, но она его отвергла.

По предварительным данным, молодой человек перерезал Алине горло и скрылся. Соседи утверждают, что они не слышали криков. Сейчас Коченкова ищут полицейские. У погибшей остался восьмилетний ребёнок.