В жестокой расправе над девушкой в Воронеже заподозрили её отвергнутого ухажёра
SHOT: Убийцей фитнес-инструктора в Воронеже может быть её отвергнутый поклонник
Убитая в Воронеже фитнес-инструктор и её предполагаемый убийца. Обложка © Telegram / SHOT
Главным подозреваемым в убийстве фитнес-инструктора в Воронеже стал её поклонник, которого она отвергла. Об этом сообщает SHOT.
Жестокое убийство было совершено 2 августа. Девушку нашли с перерезанным горлом в подъезде её дома. По версии следствия, поздно вечером там 28-летнюю Алину поджидал её 24-летний ухажёр Андрей Коченков. Телеграм-канал пишет, что он был влюблён в девушку, но она его отвергла.
По предварительным данным, молодой человек перерезал Алине горло и скрылся. Соседи утверждают, что они не слышали криков. Сейчас Коченкова ищут полицейские. У погибшей остался восьмилетний ребёнок.
Напомним, тело девушки с перерезанным горлом было найдено в Воронеже в подъезде дома на улице Лидии Рябцевой. Делом занялись СК и уголовный розыск.