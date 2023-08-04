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4 августа, 10:35

На Ладожском озере прошли успешные пуски новой малогабаритной торпеды

На Ладожском озере успешно провели пробные пуски новой универсальной малогабаритной торпеды (УМТ), разработанной концерном "Морское подводное оружие – Гидроприбор". Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", данная разработка впервые была представлена в рамках Международного военного морского салона (МВМС-2023).

Петербургские конструкторы провели пробные пуски УМТ. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Почти двухметровая торпеда несёт боезапас в 35 килограммов. Конечно, этого мало, чтобы, к примеру, пробить броню подлодки, но хватит для уничтожения вражеского дрона. При этом с носителя можно выпустить одновременно несколько УМТ, что значительно увеличит боевую мощь. Несомненный плюс разработки в компактных габаритах, которые позволяют размещать торпеду на катерах, вертолётах и беспилотниках.

"Сейчас большое значение придаётся использованию беспилотных летательных аппаратов. В подводной среде это необитаемые подводные аппараты. Торпеда 220-го калибра в принципе универсальная торпеда, которая способна поражать как подводные лодки, так и необитаемые подводные аппараты. Она может быть также боевой частью минного комплекса или ракетного комплекса", — рассказал главный конструктор концерна "Морское подводное оружие – Гидроприбор" Борис Коптев.

Пуски проходили на специально подготовленном судне, на котором установлена решётка, подходящая под разные калибры. В ближайших планах у конструкторов концерна — испытания УМТ в Баренцевом море. Там торпеду уже запустят с настоящих носителей.

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Кадр из видео телеканала "Санкт-Петербург"

Наталья Исакова
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