На Ладожском озере прошли успешные пуски новой малогабаритной торпеды

На Ладожском озере успешно провели пробные пуски новой универсальной малогабаритной торпеды (УМТ), разработанной концерном "Морское подводное оружие – Гидроприбор". Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", данная разработка впервые была представлена в рамках Международного военного морского салона (МВМС-2023).

Петербургские конструкторы провели пробные пуски УМТ. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Почти двухметровая торпеда несёт боезапас в 35 килограммов. Конечно, этого мало, чтобы, к примеру, пробить броню подлодки, но хватит для уничтожения вражеского дрона. При этом с носителя можно выпустить одновременно несколько УМТ, что значительно увеличит боевую мощь. Несомненный плюс разработки в компактных габаритах, которые позволяют размещать торпеду на катерах, вертолётах и беспилотниках.

"Сейчас большое значение придаётся использованию беспилотных летательных аппаратов. В подводной среде это необитаемые подводные аппараты. Торпеда 220-го калибра в принципе универсальная торпеда, которая способна поражать как подводные лодки, так и необитаемые подводные аппараты. Она может быть также боевой частью минного комплекса или ракетного комплекса", — рассказал главный конструктор концерна "Морское подводное оружие – Гидроприбор" Борис Коптев.