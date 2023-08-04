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4 августа, 11:11

На Украине завели уголовное дело на президента ЦСКА

Украина обвинила президента ЦСКА Гинера в посягательстве на целостность страны

На Украине завели уголовное дело в отношении президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Это объяснили тем, что его компания поставляет патроны Российской армии.

Как пишет Mash, Гинера на Украине обвиняют по статье о посягательстве на территориальную целостность страны. Основание — то, что его АО "КБАЛ имени Кошкина" обеспечивало поставку боеприпасов для российских войск. Обвинения также связаны со строительством Гинером теплоэлектростанций в Севастополе и Симферополе, которые подключили к российским электросетям.

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Ранее Лайф писал о том, что агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Белоруссии. Его обвинили в шпионаже в пользу России.

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ТАСС / Олег Бухарев

Илья Суриков
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