На Украине завели уголовное дело на президента ЦСКА
Украина обвинила президента ЦСКА Гинера в посягательстве на целостность страны
На Украине завели уголовное дело в отношении президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Это объяснили тем, что его компания поставляет патроны Российской армии.
Как пишет Mash, Гинера на Украине обвиняют по статье о посягательстве на территориальную целостность страны. Основание — то, что его АО "КБАЛ имени Кошкина" обеспечивало поставку боеприпасов для российских войск. Обвинения также связаны со строительством Гинером теплоэлектростанций в Севастополе и Симферополе, которые подключили к российским электросетям.
Ранее Лайф писал о том, что агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Белоруссии. Его обвинили в шпионаже в пользу России.
ТАСС / Олег Бухарев