На Украине завели уголовное дело на президента ЦСКА

На Украине завели уголовное дело в отношении президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Это объяснили тем, что его компания поставляет патроны Российской армии.

Как пишет Mash, Гинера на Украине обвиняют по статье о посягательстве на территориальную целостность страны. Основание — то, что его АО "КБАЛ имени Кошкина" обеспечивало поставку боеприпасов для российских войск. Обвинения также связаны со строительством Гинером теплоэлектростанций в Севастополе и Симферополе, которые подключили к российским электросетям.