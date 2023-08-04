В Кремле поделились ожиданиями от прибытия нового посла Британии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве не ожидают каких-либо изменений в отношениях с Лондоном в связи с предстоящим началом работы нового посла Великобритании в России Найджела Кейси.

"Нет, никаких нет", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о надеждах Москвы на улучшение отношений с Лондоном на фоне смены Британией посла на территории нашей страны.