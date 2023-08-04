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4 августа, 10:57

В Кремле поделились ожиданиями от прибытия нового посла Британии

Песков: Кремль не ждёт улучшения отношений с Британией из-за нового посла

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве не ожидают каких-либо изменений в отношениях с Лондоном в связи с предстоящим началом работы нового посла Великобритании в России Найджела Кейси.

"Нет, никаких нет", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о надеждах Москвы на улучшение отношений с Лондоном на фоне смены Британией посла на территории нашей страны.

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Ранее Лайф сообщал, что Британия назначила нового посла в России, им станет 54-летний кадровый дипломат Найджел Кейси. Ожидается, что к работе он приступит в ноябре.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова
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