Мясников после смерти 17-летнего хоккеиста от энцефалита назвал неожиданный способ заразиться

Известный врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян ещё об одном неожиданном способе заразиться клещевым энцефалитом. Оказывается, опасность в себе таит сырое молоко.

Мясников отметил, что недавний случай смерти 17-летнего хоккеиста от клещевого энцефалита доказывает, что для болезни не важны ни возраст, ни состояние здоровья. На сегодняшний день смертность составляет 8%. Лекарства от этой заразы нет, зато есть вакцина — проверенная и надёжная.

"Клещевой энцефалит передаётся не только укусом клеща, но и употреблением непастеризованного молока (резервуар вируса — копытные, клещи сами заражаются от них)", — пояснил в своём телеграм-канале Мясников.