Мясников после смерти 17-летнего хоккеиста от энцефалита назвал неожиданный способ заразиться
Доктор Мясников: Клещевой энцефалит передаётся через сырое молоко
Клещи заражаются энцефалитом от животных – носителей вируса и передают вирус другим животным и человеку. Фото © Stephen Leonardi / Unsplash
Известный врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян ещё об одном неожиданном способе заразиться клещевым энцефалитом. Оказывается, опасность в себе таит сырое молоко.
Мясников отметил, что недавний случай смерти 17-летнего хоккеиста от клещевого энцефалита доказывает, что для болезни не важны ни возраст, ни состояние здоровья. На сегодняшний день смертность составляет 8%. Лекарства от этой заразы нет, зато есть вакцина — проверенная и надёжная.
"Клещевой энцефалит передаётся не только укусом клеща, но и употреблением непастеризованного молока (резервуар вируса — копытные, клещи сами заражаются от них)", — пояснил в своём телеграм-канале Мясников.
Напомним, 2 августа, не дожив до совершеннолетия, скончался чемпион России среди юниоров по бенди, игрок клуба по хоккею с мячом "Кузбасс" из города Кемерово Евгений Хвалько. Он умер от осложнений, которые были вызваны клещевым энцефалитом.