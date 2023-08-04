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4 августа, 10:52

Мясников после смерти 17-летнего хоккеиста от энцефалита назвал неожиданный способ заразиться

Доктор Мясников: Клещевой энцефалит передаётся через сырое молоко

<p>Клещи заражаются энцефалитом от животных – носителей вируса и передают вирус другим животным и человеку. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/vsACwZBHIZ0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Stephen Leonardi / Unsplash</a></p>

Клещи заражаются энцефалитом от животных – носителей вируса и передают вирус другим животным и человеку. Фото © Stephen Leonardi / Unsplash

Известный врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян ещё об одном неожиданном способе заразиться клещевым энцефалитом. Оказывается, опасность в себе таит сырое молоко.

Мясников отметил, что недавний случай смерти 17-летнего хоккеиста от клещевого энцефалита доказывает, что для болезни не важны ни возраст, ни состояние здоровья. На сегодняшний день смертность составляет 8%. Лекарства от этой заразы нет, зато есть вакцина — проверенная и надёжная.

"Клещевой энцефалит передаётся не только укусом клеща, но и употреблением непастеризованного молока (резервуар вируса — копытные, клещи сами заражаются от них)", — пояснил в своём телеграм-канале Мясников.

Названы возможные причины трагической смерти 17-летнего хоккеиста после укуса клеща

Названы возможные причины трагической смерти 17-летнего хоккеиста после укуса клеща

Напомним, 2 августа, не дожив до совершеннолетия, скончался чемпион России среди юниоров по бенди, игрок клуба по хоккею с мячом "Кузбасс" из города Кемерово Евгений Хвалько. Он умер от осложнений, которые были вызваны клещевым энцефалитом.

Марина Калегина
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