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4 августа, 11:05

Ягоды и фрукты слиплись в пробку в кишечнике пенсионерки

В Кузбассе врачи извлекли инородное тело из переевшей фруктов и ягод пенсионерки

В Кемеровской области врачи больницы скорой помощи имени Подгорбунского без хирургического вмешательства извлекли из тела 73-летней пенсионерки четырёхсантиметровый камень, который возник из-за переедания ягод и фруктов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Пожилая женщина обратилась в больницу с жалобами на запор и вздутие живота. Медики провели обследования и колоноскопию и обнаружили в кишечнике пациентки фитобезоар — камень, который появляется из-за употребления кожуры, семян и волокон ягод и фруктов. В итоге инородное тело было разрушено и извлечено из кишечника с помощью эндоскопа.

"При несвоевременном обращении в больницу ситуация могла закончиться острой кишечной непроходимостью, абсцессом. Тогда потребовалась бы уже травматичная операция", — отметил заведующий эндоскопическим отделением № 2 Валерий Волженин.

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Ранее Лайф сообщал, что медики клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьёва в Ярославле спасли подавившегося мясом мужчину с опухолью. О наличии новообразования пациент даже и не подозревал.

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Telegram / Минздрав Кузбасса

Наталья Исакова
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