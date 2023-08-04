Ягоды и фрукты слиплись в пробку в кишечнике пенсионерки

В Кемеровской области врачи больницы скорой помощи имени Подгорбунского без хирургического вмешательства извлекли из тела 73-летней пенсионерки четырёхсантиметровый камень, который возник из-за переедания ягод и фруктов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Пожилая женщина обратилась в больницу с жалобами на запор и вздутие живота. Медики провели обследования и колоноскопию и обнаружили в кишечнике пациентки фитобезоар — камень, который появляется из-за употребления кожуры, семян и волокон ягод и фруктов. В итоге инородное тело было разрушено и извлечено из кишечника с помощью эндоскопа.

"При несвоевременном обращении в больницу ситуация могла закончиться острой кишечной непроходимостью, абсцессом. Тогда потребовалась бы уже травматичная операция", — отметил заведующий эндоскопическим отделением № 2 Валерий Волженин.