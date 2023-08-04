Южнокорейского наркодилера казнили в Китае за метамфетамин

В Китае впервые за девять лет приговорили к смертной казни гражданина Южной Кореи, которого обвиняли в продаже наркотиков. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на представителя южнокорейского МИД.

"Мы получили извещение о том, что в отношении нашего гражданина, который в Китае был приговорён к смертной казни по обвинению в продаже наркотиков, сегодня был приведён в исполнение смертный приговор", — рассказал неназванный собеседник изданию.

С его слов, власти Южной Кореи несколько раз обращались к КНР с просьбой пересмотреть вердикт или отложить его исполнение по гуманитарным соображениям. Однако приговор всё же был приведён в исполнение. По данным журналистов, казнённый гражданин Южной Кореи был задержан по подозрению в продаже пяти килограммов метамфетамина ещё в 2014 году. Спустя пять лет суд вынес решение о смертной казни, которое было впоследствии подтверждено судом второй инстанции и Верховным народным судом Китая.