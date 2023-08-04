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4 августа, 11:32

Южнокорейского наркодилера казнили в Китае за метамфетамин

Рёнхап: В Китае казнили гражданина Южной Кореи за продажу наркотиков

В Китае впервые за девять лет приговорили к смертной казни гражданина Южной Кореи, которого обвиняли в продаже наркотиков. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на представителя южнокорейского МИД.

"Мы получили извещение о том, что в отношении нашего гражданина, который в Китае был приговорён к смертной казни по обвинению в продаже наркотиков, сегодня был приведён в исполнение смертный приговор", — рассказал неназванный собеседник изданию.

С его слов, власти Южной Кореи несколько раз обращались к КНР с просьбой пересмотреть вердикт или отложить его исполнение по гуманитарным соображениям. Однако приговор всё же был приведён в исполнение. По данным журналистов, казнённый гражданин Южной Кореи был задержан по подозрению в продаже пяти килограммов метамфетамина ещё в 2014 году. Спустя пять лет суд вынес решение о смертной казни, которое было впоследствии подтверждено судом второй инстанции и Верховным народным судом Китая.

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Ранее Лайф сообщал, что в Китае приговорили к смертной казни высокопоставленного чиновника Чжоу Цзянъюна из города Ханчжоу. Мужчину обвинили в получении взятки в 182 миллиона юаней (25 миллионов долларов).

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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