ВЦИОМ: Путину доверяют 77,4% россиян

77,4% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, а 73,6% одобряют его деятельность. Об этом говорят результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Показатели положительной оценки работы премьера и кабмина за последнюю неделю составили 51,1% и 48,6% соответственно. А уровень поддержки "Единой России", по данным ВЦИОМ, сейчас составляет 37,6%.