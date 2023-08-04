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4 августа, 11:56

ВЦИОМ: Путину доверяют 77,4% россиян

77,4% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, а 73,6% одобряют его деятельность. Об этом говорят результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Показатели положительной оценки работы премьера и кабмина за последнюю неделю составили 51,1% и 48,6% соответственно. А уровень поддержки "Единой России", по данным ВЦИОМ, сейчас составляет 37,6%.

Рейтинг доверия россиян Путину остаётся стабильно высоким

Рейтинг доверия россиян Путину остаётся стабильно высоким

Таким образом, уровень доверия Путину вырос на 0,6%. Ранее 76,8% россиян заявляли, что доверяют российскому лидеру.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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