Психолог назвала темы разговоров, которые могут сделать врагами даже лучших друзей

В кругу друзей лучше не обсуждать уровень заработной платы друг друга, политику и близкие отношения. В противном случае есть риск возникновения конфликта. Об этом предупредила психолог Наталья Наумова.

Она считает, что вопрос заработка в беседе с друзьями может привести к сравнительному анализу, который впоследствии перерастёт в обиды. Также могут ранить неосторожные слова об отношениях и некоторые темы в вопросе политики. Всё потому, что у всех могут быть различные взгляды.

"Друзья бывают разных уровней. Есть более близкие, с которыми люди всё равно обсуждают какие-то сокровенные темы. Но рано или поздно это всё равно приводит к ссоре, и дружба прекращается", — сказала психолог в беседе с РИА "ФедералПресс".