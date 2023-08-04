Подсчитаны первые потери ВСУ в районе Работина, куда был направлен второй эшелон войск

Российские военные в ходе специальной военной операции отразили атаку ВСУ в районе Работина на Запорожском направлении. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Потери противника на данном направлении составили, по данным военного ведомства, свыше 130 военных, три боевые машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две боевые бронемашины и гаубица Д-20.

"Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Яблоневое и Успеновка Запорожской области", — сообщил генерал-лейтенант.