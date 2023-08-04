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4 августа, 11:56

Подсчитаны первые потери ВСУ в районе Работина, куда был направлен второй эшелон войск

МО РФ: Атака ВСУ в районе Работина на Запорожском направлении успешно отражена

Российские военные в ходе специальной военной операции отразили атаку ВСУ в районе Работина на Запорожском направлении. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Потери противника на данном направлении составили, по данным военного ведомства, свыше 130 военных, три боевые машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две боевые бронемашины и гаубица Д-20.

"Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Яблоневое и Успеновка Запорожской области", сообщил генерал-лейтенант.

МО РФ: С начала контрнаступления ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат

МО РФ: С начала контрнаступления ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат

Ранее зарубежные СМИ написали, что украинская армия начала использовать в боях уже второй эшелон войск. Как сообщает The Washington Post, командование ВСУ распорядилось задействовать 10-й армейский корпус для атаки на населённый пункт Работино, что в Запорожской области. В Вашингтоне сочли решение ВСУ задействовать резервы "вынужденной импровизацией" в рамках наступления, которое развивается уже два месяца.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas

Марина Калегина
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