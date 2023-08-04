Украина бросила резервы на штурм села Работино

Украинская армия начала использовать в боях уже второй эшелон войск. Как сообщает The Washington Post, командование ВСУ распорядилось задействовать 10-й армейский корпус для атаки на населённый пункт Работино, что в Запорожской области.

Бои за Работино идут в двух с половиной километрах от первой линии оборонительных сооружений России, говорится в статье издания. В Вашингтоне сочли решение ВСУ задействовать резервы "вынужденной импровизацией" в рамках наступления, которое развивается уже два месяца, говорится в статье издания.