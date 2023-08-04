Украина бросила резервы на штурм села Работино
Washington Post: ВСУ решили задействовать второй эшелон войск в Запорожской области
Украинская армия начала использовать в боях уже второй эшелон войск. Как сообщает The Washington Post, командование ВСУ распорядилось задействовать 10-й армейский корпус для атаки на населённый пункт Работино, что в Запорожской области.
Бои за Работино идут в двух с половиной километрах от первой линии оборонительных сооружений России, говорится в статье издания. В Вашингтоне сочли решение ВСУ задействовать резервы "вынужденной импровизацией" в рамках наступления, которое развивается уже два месяца, говорится в статье издания.
Ранее сообщалось, что украинские войска ввели резервы на Ореховском участке фронта в Запорожье, но российские военные отражают попытки ВСУ штурмовать линии обороны. А до этого в российском Минобороны сообщали, что ВСУ бросают элитные подготовленные специалистами НАТО соединения на Южно-Донецкое, Запорожское и Донецкое направления.
Сайт президента Украины