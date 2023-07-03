ВСУ перебросили резервы на Ореховский фронт и бросают в атаку "волна за волной"

Украинские войска ввели резервы на Ореховском участке фронта в Запорожье, но российские военные отражают попытки ВСУ штурмовать линии обороны. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Они ввели резервы в действие. Произошла переброска личного состава и военной техники, которые они бросают в атаку волна за волной. Ситуация там горячая. Идут интенсивные бои", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".