ВСУ перебросили резервы на Ореховский фронт и бросают в атаку "волна за волной"
Рогов: Бойцы РФ отражают попытки штурма со стороны ВСУ на Ореховском направлении
Украинские войска ввели резервы на Ореховском участке фронта в Запорожье, но российские военные отражают попытки ВСУ штурмовать линии обороны. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Они ввели резервы в действие. Произошла переброска личного состава и военной техники, которые они бросают в атаку волна за волной. Ситуация там горячая. Идут интенсивные бои", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".
Рогов уточнил, что в районе села Работино украинские войска, прикрываясь артиллерией, идут с танками на штурм, пытаясь таким образом прорвать оборону, чтобы захватить Токмак. Атаки противника непрерывно отражаются, Работино находится под контролем российских войск, добавил он.
По данным от 3 июля, ВСУ за время контрнаступления потеряли 20 тысяч бойцов. Напомним, оно началось 4 июня сразу на нескольких направлениях, но на каждом из них украинские подразделения потерпели неудачу. Это признали как на Западе, так и в Незалежной. О том, что наступление идёт "медленнее, чем хотелось бы", заявлял даже Зеленский. Причём в его офисе в неудачах на фронте внезапно решили обвинить западных партнёров. А главком ВСУ Валерий Залужный и вовсе признался, что его бесят комментарии по поводу фиаско украинской армии.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ