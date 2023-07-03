ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 июля 2023, 16:48
5589

ВСУ перебросили резервы на Ореховский фронт и бросают в атаку "волна за волной"

Рогов: Бойцы РФ отражают попытки штурма со стороны ВСУ на Ореховском направлении

Украинские войска ввели резервы на Ореховском участке фронта в Запорожье, но российские военные отражают попытки ВСУ штурмовать линии обороны. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Они ввели резервы в действие. Произошла переброска личного состава и военной техники, которые они бросают в атаку волна за волной. Ситуация там горячая. Идут интенсивные бои", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

Рогов уточнил, что в районе села Работино украинские войска, прикрываясь артиллерией, идут с танками на штурм, пытаясь таким образом прорвать оборону, чтобы захватить Токмак. Атаки противника непрерывно отражаются, Работино находится под контролем российских войск, добавил он.

Солдаты ВСУ массово отказываются ехать на фронт из-за страха попасть в "Запорожскую мясорубку"
Солдаты ВСУ массово отказываются ехать на фронт из-за страха попасть в "Запорожскую мясорубку"

По данным от 3 июля, ВСУ за время контрнаступления потеряли 20 тысяч бойцов. Напомним, оно началось 4 июня сразу на нескольких направлениях, но на каждом из них украинские подразделения потерпели неудачу. Это признали как на Западе, так и в Незалежной. О том, что наступление идёт "медленнее, чем хотелось бы", заявлял даже Зеленский. Причём в его офисе в неудачах на фронте внезапно решили обвинить западных партнёров. А главком ВСУ Валерий Залужный и вовсе признался, что его бесят комментарии по поводу фиаско украинской армии.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar