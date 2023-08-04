Российская фигуристка Самоделкина сменила гражданство и будет выступать за Казахстан

16-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина сменила гражданство и намерена выступать за Казахстан. По информации "Матч ТВ", спортсменка получила новый паспорт в ускоренном порядке, так как один из родственников её родился в Казахстане. Источники издания утверждают, что пока Самоделкина ждёт официального открепления от российской Федерации фигурного катания.

Юная спортсменка тренируется в группе заслуженного тренера России Светланы Соколовской и, по данным источников уже другого издания — РИА "Новостей", — она не намерена менять наставника вместе со спортивным гражданством. Другими словами, Самоделкина продолжит работу в ЦСКА после смены сборной.

Софья Самоделкина — победительница и призёр этапов Гран‑при России. Это первая одиночница, которая попыталась выполнить четверной риттбергер на соревнованиях, но прыжок не был засчитан из-за недокрута. Является второй после Софьи Акатьевой российской фигуристкой, сделавшей тройной аксель и четверной сальхов в одной программе.