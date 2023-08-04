Подписан закон о запрете на выезд из РФ призывника со дня направления повестки

Подобный запрет выступает в качестве временной меры, стимулирующей призывника посетить военкомат. Выезжать за границу гражданин не сможет с момента, когда повестка появится в соответствующем едином реестре. Запрет может быть автоматически снят в случаях, если призывник пришёл в военкомат или есть уважительная причина неявки. Ранее запрет на выезд из РФ действовал с момента, когда повестка считалась вручённой.

До этого был повышен штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Ранее штраф составлял от 500 рублей до трёх тысяч рублей. Теперь — от 10 тысяч до 30 тысяч. Также штраф до 500 тысяч рублей грозит и за неоказание содействия военкоматам при мобилизации.