Юрист рассказал, есть ли шанс выиграть суд у работодателя

В России чаще всего споры между сотрудником и работодателем выигрывают последние. Всё потому, что у них больше ресурсов и доказательств. Об этом рассказал руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации "Юристы за трудовые права" Олег Бабич.

По его словам, в РФ работник всегда слабее, чем работодатель. У руководителя организации, как правило, есть все документы, он может обеспечить себе правовую поддержку. Юрист считает, что введение в стране системы трудовых судов решило бы проблему такого неравенства.

"У нас очень много выносится ошибочных решений, потому что судьи не понимают, не знают в полной мере этой отрасли права. Для того чтобы быстро и качественно решать такие дела, желательно иметь суды, которые были бы заточены специально под их рассмотрение", — отметил он в беседе с Ura.ru.

Бабич отметил, что трудовые суды успешно работают во многих странах Европы и в США. В России же их аналогом является трудовой арбитраж. Также частично это реализовано в коллективных трудовых спорах, но не в индивидуальных.