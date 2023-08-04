Врач дала советы, как сохранить идеальный слух

Человек воспринимает звуки через звукопроводящие пути и вибрацию костей черепа. Сам по себе орган слуха — чувствительно организованный аппарат. Как сохранить его в идеальном состоянии, рассказала в беседе с Лайфом психотерапевт и отоларинголог Светлана Попова.

Психотерапевт и отоларинголог Светлана Попова. Фото предоставлено Лайфу

В первую очередь врач призвала устраивать моменты тишины. Для этого нужно отказаться от сна в наушниках. Нужно отдыхать без музыки, посторонних звуков. Во-вторых, при работе в местах, где много шума от городской среды, клавиатуры, разговоров людей или песен в наушниках, следует пользоваться берушами или снижать звуковую атаку, идущую на барабанную перепонку.

"Чем больше раздражитель, тем сильнее человек к нему привыкает. И тем больше ему нужно ещё раздражителей для того, чтобы почувствовать какие-то новые нюансы", — отметила Попова.

Вредно также частое посещение концертов, особенно нахождение рядом с колонками, ведь это чревато временной глухотой. Ещё опасны любые перепады давления, в том числе полёты на самолёте и дайвинг с заложенным носом.

"Постарайтесь, чтобы нос дышал, чтобы вам не было больно, когда вы слышите звуки. Обязательно организуйте перерывы раз в два часа: всё от себя удаляйте и двигайтесь в полной тишине. Попробуйте даже вставить беруши и погрузиться в свою глубину для медитации минут на 15. Всё это невероятно полезно и успокаивает", — сказала отоларинголог.

Кроме того, она посоветовала не пользоваться ватными палочками при нормальном серообразовании. Дело в том, что при жевании и глотании кожа передвигается в слуховом проходе, в результате чего сера сама выводится во время принятия душа. Если же её много, то нужно пользоваться специальными каплями или трёхпроцентной перекисью водорода. Они размягчат серу, а затем её можно достать в душе пальцем.

"Если же её очень много, то проще сходить к доктору и промыть уши специальным способом. Это лучше и безопаснее, чем ковырять палочкой в ухе, так как можно травмировать барабанную перепонку", — заключила врач.