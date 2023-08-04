Политолог назвал подкрепление украинских войск в Запорожской области "эшелоном смертников"

Второй эшелон войск, которых начала использовать в боях украинская армия, можно назвать "эшелоном смертников". Таким мнением в беседе с Лайфом поделился политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

По его словам, собственно ВСУ изначально "не предусматривается вариант сохранения", потому что не рассматривается вариант существования самого украинского государства. А если нет государства, рассуждает политолог, то и армия не нужна.

"Вот все, кто сегодня мобилизован в украинскую армию, это уже как бы смертники. То есть их уже не существует. Это атака зомби, которые приговорены на погибель американскими кураторами, и другого варианта для них не предусмотрено", — отметил собеседник Лайфа.

По словам Коровина, любое количество брошенных против России подразделений "будет размолото в мясорубке этой войны", к которой приговорён весь политический проект под названием "Украина".