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Регион
Опубликовано 4 августа 2023, 12:58
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Политолог назвал подкрепление украинских войск в Запорожской области "эшелоном смертников"

Политолог Коровин: Все, кто мобилизован в украинскую армию, это уже смертники

Второй эшелон войск, которых начала использовать в боях украинская армия, можно назвать "эшелоном смертников". Таким мнением в беседе с Лайфом поделился политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

По его словам, собственно ВСУ изначально "не предусматривается вариант сохранения", потому что не рассматривается вариант существования самого украинского государства. А если нет государства, рассуждает политолог, то и армия не нужна.

"Вот все, кто сегодня мобилизован в украинскую армию, это уже как бы смертники. То есть их уже не существует. Это атака зомби, которые приговорены на погибель американскими кураторами, и другого варианта для них не предусмотрено", — отметил собеседник Лайфа.

По словам Коровина, любое количество брошенных против России подразделений "будет размолото в мясорубке этой войны", к которой приговорён весь политический проект под названием "Украина".

Подсчитаны первые потери ВСУ в районе Работина, куда был направлен второй эшелон войск
Подсчитаны первые потери ВСУ в районе Работина, куда был направлен второй эшелон войск

Ранее зарубежные СМИ написали, что украинская армия начала использовать в боях уже второй эшелон войск. Как сообщает The Washington Post, командование ВСУ распорядилось задействовать 10-й армейский корпус для атаки на населённый пункт Работино, что в Запорожской области. В Вашингтоне сочли решение ВСУ задействовать резервы "вынужденной импровизацией" в рамках наступления, которое развивается уже два месяца.

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Марина Калегина
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