Чудо-юдо из Перу: Неизвестное гигантское животное — загадка для мировой науки Обнаруженный экземпляр поразил размерами и массой, и это при том, что он оказался ещё не совсем взрослой особью. 6 августа, 22:44 Гигантское животное Perucetus colossus в представлении художника. Обложка © YouTube / NPG Press

Представьте себе существо, у которого один только позвонок в спине вам до пояса. Вот таких 13 позвонков вкупе с четырьмя не менее впечатляющими рёбрами и частью исполинской бедренной кости нашли в пустыне на юге Перу.

Сравнение размеров отдельных костей и всего тела найденного животного с человеческим ростом. Фото © Youtube / NPG Press

По строению этих костей учёные поняли, что это был кит, они назвали его перуцетом в честь страны обнаружения. Так вот, на основе своих знаний они достроили в уме скелет кита целиком и получили неизвестное науке животное, которое по размерам как минимум сопоставимо с рекордсменом всей земной биологии синим китом, а по весу — совершенно немыслимо его превосходит. В длину конкретно найденный экземпляр был, по всей видимости, метров 20, это не рекорд, так как синий кит может дорастать до 30 и выше, но дело в том, что это была, похоже, не совсем взрослая особь. А что касается массы, то синих китов весом больше 199 тонн никогда не видели, а этот зверь, по расчётам, мог весить все 340.

А за счёт чего такая тяжесть? Учёные пишут, что кости поразительно плотные и тяжёлые. По примерным подсчётам, скелет был раза в два, а то и в три тяжелее, чем у синего кита. Кстати, это как минимум аргумент за то, что это был морской обитатель: на суше с таким скелетом передвигаться было бы практически невозможно. Биологи рассудили, что перуцету при его костях нужно было для успешной плавучести заполнить тело менее плотным веществом, а именно жиром, потому что жир легче мышц. И к тому же это очень выгодно для сохранения тепла. Морским животным вообще с этой точки зрения лучше быть крупными. Поэтому у учёных сложилось представление, что перуцет был медлительным и неповоротливым гигантом, который лениво махал хвостом вверх-вниз. По мнению биологов, это был обитатель прибрежных зон, он жил на мелководье и питался так называемым бентосом, то есть рачками и другой подобной мелкой живностью на дне океана.

И жил он так вполне благополучно примерно 40 миллионов лет назад. Именно таков возраст породы, в которой нашли его окаменелые кости. Значит, это было уже много после гибели динозавров, то есть мел-палеогенового вымирания. Напомним, оно случилось 66 миллионов лет назад, по основной версии, из-за падения астероида. А 40 миллионов лет назад была эпоха эоцена. Тогда уже континенты более или менее заняли своё нынешнее положение, разве что Аравийский полуостров ещё только начал отсоединяться от Африки и сдвигаться вправо, а Индия ещё совершала своё великое литосферное путешествие от самой Антарктиды туда, где она сейчас. Когда она до Евразии доберётся, на месте её столкновения с ней вырастут Гималаи и Тибетское нагорье. А на Южно-Американском континенте некоторые места, где сейчас суша, были тогда заполнены водой. И в том числе тот краешек на юге нынешнего Перу, где теперь наисушайшая пустыня.

Стоит отметить, что именно в эоцене стали появляться первые китообразные. Учёные говорят, что тогда для них было очень много еды, поэтому таким мелководным тяжеловесам жилось вольготно. А потом произошли глобальные тектонические и климатические изменения, придонного планктона на мелководье стало мало. И, видимо, привыкшие к изобилию ленивые перуцеты этих перемен не пережили.

Авторы Адель Романенкова