Один рабочий погиб, второй пострадал при падении строительного лифта в Москве
Строительный лифт с людьми упал на улице Кедрова на юго-западе Москвы. По данным Mash, в нём было двое рабочих. Первый погиб, второй — пострадал. Другие подробности выясняются, на место едут экстренные службы.
"Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего, контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — сообщили в Прокуратуре Москвы.
Ранее в подмосковном Воскресенске лифт с пассажирами рухнул в шахту с высоты пятого этажа. Мужчина и женщина были госпитализированы с различными травмами. Лайф публиковал фото с места ЧП.
ТАСС / Владимир Гердо