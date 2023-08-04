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4 августа, 13:20
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Один рабочий погиб, второй пострадал при падении строительного лифта в Москве

Строительный лифт с людьми упал на улице Кедрова на юго-западе Москвы. По данным Mash, в нём было двое рабочих. Первый погиб, второй — пострадал. Другие подробности выясняются, на место едут экстренные службы.

  • Фото с места падения строительного лифта с двумя рабочими на улице Кедрова © Telegram / Прокуратура Москвы
    Фото с места падения строительного лифта с двумя рабочими на улице Кедрова © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Фото с места падения строительного лифта с двумя рабочими на улице Кедрова © Telegram / Прокуратура Москвы
    Фото с места падения строительного лифта с двумя рабочими на улице Кедрова © Telegram / Прокуратура Москвы

Фото с места падения строительного лифта с двумя рабочими на улице Кедрова © Telegram / Прокуратура Москвы

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"Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего, контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту",сообщили в Прокуратуре Москвы.

Ранее в подмосковном Воскресенске лифт с пассажирами рухнул в шахту с высоты пятого этажа. Мужчина и женщина были госпитализированы с различными травмами. Лайф публиковал фото с места ЧП.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Марина Калегина
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