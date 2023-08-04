Ботаник рассказал, какими целебными травами богато Подмосковье

Лето — это не только грибная и ягодная пора, но и время заготовки трав. Всё Подмосковье богато лекарственными растениями. Они окружают нас везде: на лугах, в полях и лесах, около прудов, рек и болот и даже вдоль дорог. О том, какие целебные травы искать, Лайфу рассказал Роман Опарин, доцент кафедры ботаники и прикладной биологии Государственного университета просвещения, кандидат педагогических наук.

"Московский регион любят всем известные ромашка аптечная, иван-чай, тысячелистник обыкновенный, двудомная крапива, василёк синий, зверобой обыкновенный, чистотел большой, хвощ полевой, мать-и-мачеха, донник лекарственный и многие другие растения", — отмечает эксперт.

При этом он дал несколько советов, как собирать травы без вреда для себя и природы: Убедитесь, что вы правильно определили вид растения. Избегайте сбора редких и защищённых!

Избегайте сбора на территориях заповедников и национальных парков, а также рядом с дорогами, заводами, мусорными свалками.

Заготавливайте травы в умеренных количествах, чтобы оставить достаточное число для естественного размножения и сохранения экосистемы.

Для сбора используйте острые ножницы или нож, чтобы избежать повреждения растений и окружающей среды.

Заготавливайте травы правильно: некоторые нужно собирать в определённое время года.