Ботаник рассказал, какими целебными травами богато Подмосковье
Ботаник Опарин: Московский регион богат зверобоем, чистотелом и ромашкой
Лето — это не только грибная и ягодная пора, но и время заготовки трав. Всё Подмосковье богато лекарственными растениями. Они окружают нас везде: на лугах, в полях и лесах, около прудов, рек и болот и даже вдоль дорог. О том, какие целебные травы искать, Лайфу рассказал Роман Опарин, доцент кафедры ботаники и прикладной биологии Государственного университета просвещения, кандидат педагогических наук.
"Московский регион любят всем известные ромашка аптечная, иван-чай, тысячелистник обыкновенный, двудомная крапива, василёк синий, зверобой обыкновенный, чистотел большой, хвощ полевой, мать-и-мачеха, донник лекарственный и многие другие растения", — отмечает эксперт.
При этом он дал несколько советов, как собирать травы без вреда для себя и природы:
- Убедитесь, что вы правильно определили вид растения. Избегайте сбора редких и защищённых!
- Избегайте сбора на территориях заповедников и национальных парков, а также рядом с дорогами, заводами, мусорными свалками.
- Заготавливайте травы в умеренных количествах, чтобы оставить достаточное число для естественного размножения и сохранения экосистемы.
- Для сбора используйте острые ножницы или нож, чтобы избежать повреждения растений и окружающей среды.
- Заготавливайте травы правильно: некоторые нужно собирать в определённое время года.
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В Подмосковье также начался грибной сезон: уже появились первые красные мухоморы, а они, как правило, являются предвестниками будущих успехов при поиске съедобных осенних грибов. О самых урожайных районах Московской области, а также о том, где искать белые грибы, а где — грузди и волнушки, Лайфу рассказала биолог Ольга Трофимова.
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