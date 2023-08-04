Психолог рассказала, как распознать измену по поведению мужчины
Психолог Алексеева: Изменник обновляет гардероб и находит подработки
Поведение мужчины, который начинает изменять второй половинке, как правило, резко меняется. Он начинает слишком трепетно относиться к своему внешнему виду, а также постоянно ищет причины задерживаться после работы. Об этом рассказала психолог Маргарита Алексеева.
"Он лучше следит за собой, внезапно покупает абонемент в фитнес-клуб, обновляет гардероб. У него появляется больше мотиваций для новых проектов на работе, вероятно, находит подработки <...> или чаще просит позволить ему побыть одному", — отметила она в беседе с NEWS.ru.
По словам психолога, изменник также начинает придумывать всевозможные предлоги, чтобы не возвращаться домой. К примеру, объясняет задержку подработкой или другими делами. Алексеева добавила, что неверный партнёр также становится более холодным в проявлении близости по отношению к постоянной спутнице.
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