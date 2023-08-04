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4 августа, 15:07

Коньячок отменяется: Любителям шашлыка рассказали, чем его нельзя запивать

Гастроэнтеролог Кашух: Шашлык не стоит запивать квасом, лимонадом или пивом

Нет строгих рекомендаций, чем полезнее запивать шашлык, но всё-таки лучше, если эти напитки комнатной температуры или даже выше. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

"Общее правило такое: чем холоднее напиток, тем выше риск спазма общего желчного протока. Таким образом, из списка допустимых напитков целесообразно исключить холодные лимонады, квас, пиво", — сказала она в беседе с "Газетой.ru".

Ещё не стоит сочетать шашлык с алкоголем, ведь блюдо само по себе тяжёлое. Если же бережёте фигуру, то придётся забыть о соках. Дело в том, что в них много сахара, а в сочетании с калорийным жареным мясом повышается риск появления лишних килограммов. А вот чем можно запивать шашлык: тёплый морс, компот из сухофруктов, зелёный или травяной чай.

Врач в День пива раскрыл, так ли безвредно безалкогольное пенное

Врач в День пива раскрыл, так ли безвредно безалкогольное пенное

Ранее россиянам объяснили, почему спасаться от жары холодным пивом опасно. По словам нарколога Виталия Холдина, человек быстро пьянеет в таких условиях и ему трудно отличить это состояние от перегрева, в результате чего не принимает меры и не получает необходимую помощь.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Christophe Gateau

Светлана Оперук
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