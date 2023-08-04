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4 августа, 15:14

Доллар превысил 96 рублей, а евро — выше 106 рублей

Курсы иностранных валют продолжают расти — так, доллар впервые с 28 марта 2022 года превысил 96 рублей, евро превышал 106 рублей впервые с 25 марта. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.

Так, на 17:54 мск, американская валюта прибавила 1,25% и выросла до 96,18 рубля. Европейская валюта достигала 106,05 рубля, затем снизилась до 105,95.

На следующей неделе на валютном рынке ждут новый рекорд: как изменился прогноз курса рубля

На следующей неделе на валютном рынке ждут новый рекорд: как изменился прогноз курса рубля

Напомним, доллар и евро начали дорожать на Мосбирже с начала августа. Если 2 августа курсы иностранных валют побили рекорды 28 марта 2022 года, то сегодня, 4 августа, был достигнут новый максимум.

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Александра Вишнякова
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