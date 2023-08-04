Доллар превысил 96 рублей, а евро — выше 106 рублей

Курсы иностранных валют продолжают расти — так, доллар впервые с 28 марта 2022 года превысил 96 рублей, евро превышал 106 рублей впервые с 25 марта. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.

Так, на 17:54 мск, американская валюта прибавила 1,25% и выросла до 96,18 рубля. Европейская валюта достигала 106,05 рубля, затем снизилась до 105,95.