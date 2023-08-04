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Опубликовано 4 августа 2023, 18:24

ГД может в осеннюю сессию принять закон о наказании за уклонение от мобилизации

Госдума может в осеннюю сессию принять законопроект об уголовном наказании за уклонение от призыва по мобилизации. Об этом заявил глава Комитета по обороне Андрей Картаполов. Уклонистам предлагают назначать наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы до пяти лет.

"Будем вносить осенью. Мы полагаем, что мы уложимся в осеннюю сессию", — цитирует Картаполова ТАСС.

По его словам, уклонением будут считаться самовольное оставление части мобилизованным и попытка неявки в военкомат с момента получения повестки.

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А ранее в РФ был повышен штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. До этого он составлял от 500 рублей до трёх тысяч рублей, теперь — от 10 тысяч до 30 тысяч. Кроме того, штраф до 500 тысяч грозит и за неоказание содействия военкоматам при мобилизации.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Александра Вишнякова
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