ГД может в осеннюю сессию принять закон о наказании за уклонение от мобилизации
Госдума может в осеннюю сессию принять законопроект об уголовном наказании за уклонение от призыва по мобилизации. Об этом заявил глава Комитета по обороне Андрей Картаполов. Уклонистам предлагают назначать наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы до пяти лет.
"Будем вносить осенью. Мы полагаем, что мы уложимся в осеннюю сессию", — цитирует Картаполова ТАСС.
По его словам, уклонением будут считаться самовольное оставление части мобилизованным и попытка неявки в военкомат с момента получения повестки.
А ранее в РФ был повышен штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. До этого он составлял от 500 рублей до трёх тысяч рублей, теперь — от 10 тысяч до 30 тысяч. Кроме того, штраф до 500 тысяч грозит и за неоказание содействия военкоматам при мобилизации.
ТАСС / Пётр Ковалёв