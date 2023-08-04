Вводится запрет на высаживание из транспорта инвалидов без билетов

1 сентября 2024 года в РФ вступит в силу закон, запрещающий высаживать инвалидов первой группы из наземного транспорта в случае проезда без билета. Документ подписал президент России Владимир Путин.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, вносятся изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ.