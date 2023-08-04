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4 августа, 16:40

Вводится запрет на высаживание из транспорта инвалидов без билетов

Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта инвалидов без билетов

1 сентября 2024 года в РФ вступит в силу закон, запрещающий высаживать инвалидов первой группы из наземного транспорта в случае проезда без билета. Документ подписал президент России Владимир Путин.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, вносятся изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ.

На Кубани водитель довёл до слёз и выгнал из маршрутки девочку-инвалида

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Напомним, два года назад в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников.

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ТАСС / Замир Усманов

Илья Суриков
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