Вводится запрет на высаживание из транспорта инвалидов без билетов
Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта инвалидов без билетов
1 сентября 2024 года в РФ вступит в силу закон, запрещающий высаживать инвалидов первой группы из наземного транспорта в случае проезда без билета. Документ подписал президент России Владимир Путин.
Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, вносятся изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ.
Напомним, два года назад в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников.
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ТАСС / Замир Усманов