Украинские дипломаты стали массово отказываться возвращаться на родину

Около половины украинских дипломатов (от 40 до 60%) не возвращаются из-за рубежа после окончания командировок. Об этом говорится в расследовании украинского издания "Зеркало недели".

К примеру, из Соединённых Штатов в 2022 году должны были вернуться около двадцати сотрудников посольств и консульств Украины, а по факту на родину приехал только один. Причём это далеко на самый плохой показатель, так как есть страны, откуда не вернулся ни один украинский дипломат. Нежелание ехать домой вызвано финансовыми сложностями на Украине и вопросом трудоустройства. Кроме того, дипломаты боятся мобилизации.