Масштабный гастрофест в Истре собрал фермеров из России и Белоруссии

В Истре стартовал гастрономический фестиваль, который уже восьмой год проходит при поддержке губернатора региона. Мероприятие продлится до 6 августа, в этом году на него приехало свыше 350 сельхозпроизводителей из почти 50 регионов России и Белоруссии.

"Наша главная задача — поддержать фермеров, малый бизнес, сделать так, чтобы о качественной и вкусной продукции узнало как можно больше людей", — приводит телеканал "360" слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, который принял участие в церемонии открытия гастрофеста.

В этом году власти Подмосковья выделили 5,1 миллиарда рублей для сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий. В регионе господдержку ежегодно получают 200 аграриев. К примеру, одна из самых популярных мер поддержки — безвозмездное выделение земли на срок до шести лет по проекту "Подмосковные 10 гектаров". Также фермеры могут взять участок в аренду без торгов на пять лет.