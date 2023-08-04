"Полноценная овчарка": Названы причины дважды подумать, прежде чем заводить корги

Порода собак вельш-корги сейчас модная, однако многие даже не подозревают, с какими сложностями могут столкнуться, когда такой пёс окажется дома. РБК для Life составил список причин, почему такого питомца лучше не заводить.

Так, у корги плотная двойная шерсть, которая линяет на протяжении года. Получается, что таким собакам нужен постоянный уход, да и убираться дома придётся гораздо чаще. Кроме того, это достаточно активная порода: если купите корги, то вам придётся долго гулять с питомцем, так как ему потребуется время, чтобы выплеснуть накопившуюся энергию. Причём идти по улицам нужно будет медленно — короткие лапы не позволяют собакам разбежаться.

"Это совсем не диванная декоративная собачка, а полноценная овчарка, требующая к себе соответствующего внимания, нагрузок и твёрдой руки в воспитании. Если с ней сюсюкать — сядет на голову. При недостатке физических и умственных нагрузок найдёт себе занятие сама, что обернётся разрушенной до руин квартирой, психическим расстройством собаки и склонностью к нанесению себе травм", — отметил владелец корги.

К тому же корги уже с рождения начинают играть с людьми, охотясь за ними. Например, они спокойно могут схватить человека за пятки. Такие собаки просто не переносят одиночество и могут страдать из-за отсутствия хозяина. Мало того, они ещё и ужасно прожорливые. Однако переборщить с едой нельзя, иначе у питомцев будет лишний вес, а следовательно, и проблемы со здоровьем. Кормить таких собак нужно строго порционно, ориентируясь на весы.

На протяжении первых шести месяцев питомцев нужно будет постоянно носить на руках, чтобы помочь преодолеть бордюры и лестницы. Также важно знать и о некоторых особенностях здоровья корги. Так, они легко могут получить заболевания позвоночника из-за удлинённого туловища, которое во время игр может травмироваться. Кроме того, есть риск возникновения спонтанного кровотечения из-за нарушения свёртываемости крови. Кроме того, хозяин может столкнуться с деформацией суставов у питомца: в это время собака испытывает сильную боль, может даже появиться хромота. Также среди заболеваний есть те, которые могут привести к параличу и появлению судороги.