Для авиакомпаний повышен штраф за опоздание рейсов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении для авиакомпаний штрафов за опоздание. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящее время по закону предусмотрена компенсация в размере 25% от МРОТ за каждый час просрочки доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения, но не более 50% от стоимости авиабилета. Однако в штрафных целях МРОТ равен 100 рублям, то есть за каждый час задержки штраф составляет всего 25 рублей.

Согласно принятым поправкам, с 1 апреля 2024 года за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик обязан будет выплатить штраф в размере 100 рублей за каждый час, то есть в четыре раза больше, чем сейчас. При этом авиакомпании не подпадут под санкции, если опоздание произошло по не зависящим от них причинам. Например, из-за плохой погоды.