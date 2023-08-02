Юрист объяснил, куда бежать, если авиакомпания потеряла ваш багаж

Случаи утери багажа в аэропорту не так редки, причём вне зависимости от авиакомпании. И если такое произошло, необходимо действовать по инструкции, чтобы максимально сэкономить время и деньги. Об этом в беседе с Лайфом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

"Первым делом нужно попытаться найти багаж в аэропорту. Для этого обратиться в службу розыска багажа (стойка Lost and Found) и в зону выдачи негабаритного багажа", — указал эксперт.

Если найти их не удалось, нужно заполнить акт о нарушении при перевозке багажа с указанием ФИО, телефона, электронной почты и адреса, куда следует привезти чемодан. В документе также фиксируется номер рейса, маршрут, данные с багажной бирки, цвет, размер, форма и содержимое багажа. Акт составляется в двух экземплярах, один из них нужно забрать себе, пояснил Виноградов.

Согласно п. 154 приказа Минтранса об общих правилах авиаперевозок, на поиски багажа даётся 21 день с момента получения заявления. Однако если за это время его не удастся найти, то чемодан будет считаться безвозвратно утерянным. В таком случае можно потребовать компенсацию.

"Штраф за невыдачу багажа — 25% от МРОТ за каждый час просрочки доставки багажа, но не больше половины стоимости билета. Компенсация за потерю, порчу и недостачу багажа возмещается в размере объявленной стоимости или стоимости багажа, при этом не более 600 рублей за килограмм его веса. Если в отпуске были приобретены дорогие вещи — приложите чеки и выписки с банковской карты", — посоветовал собеседник Лайфа.

Претензия предъявляется по стандартному заявлению: образцы размещены на сайтах всех авиакомпаний, причём касается это как утраты, так и порчи багажа. Во втором же случае необходимо приложить фото, фиксирующие повреждения. Срок рассмотрения претензии составляет 30 дней. В случае молчания авиакомпании нужно обратиться в суд, заключил Виноградов.