В Новосибирске экс-сенатор Лаптев пытался подкупить судью финиками и сладостями

Депутата Заксобрания Новосибирской области и экс-члена Совета Федерации Владимира Лаптева обвинили в совершении мошеннических действий, а также в попытке подкупа мирового судьи Куйбышевского района. Впрочем, последняя незамедлительно обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента области.

"Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Владимира Лаптева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере — два эпизода); ст. 291 ч. 3 (дача взятки должностному лицу); ст. 290 ч. 6 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ", — сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным следствия, Лаптев фиктивно устроил дочь, а также знакомую на должности собственных помощников. На самом деле они ничего не делали, но за два года им выплатили около миллиона рублей. Также Лаптев предложил одному из своих коллег занять оплачиваемую должность зампредседателя Комиссии по экологии. После этого — с июля 2021-го по июль 2022-го — он получил от потерпевшего около 1,2 млн рублей взятки, пока тот не обратился в полицию.

Что касается эпизода с мировым судьёй, то Лаптев трижды встретился с ней, пытаясь убедить принять заведомо незаконное решение о прекращении дела об административном нарушении против некоего гражданина Романова. В это время депутат передал судье пять килограммов фиников, несколько бутылок вина, два бокала под вино, кондитерские изделия (конфеты, шоколад, зефир) и букет белых роз на общую сумму свыше 11 тысяч рублей. Так как судья сама обо всём рассказала правоохранителям, уголовное дело против неё не возбудили.